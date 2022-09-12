Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграмме.

Как говорится в сообщении, за прошедшие сутки российская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру Николаевщины, повреждено более 40 домов, газопровод, админздание и магазины. Сообщают о ранении пяти человек, из них одного ребенка.

"Вчера, 11 сентября, в 23:55 обстрелы потерпели Березнеговатое Березнеговатое общество. Поврежден газопровод, жилые дома, административное здание и технические сооружения коммунального предприятия, магазины. Также в 22:25 зафиксированы обстрелы прилегающей территории села Калачеве". , – пишет Ким.

Около 13:00, 11 сентября, были обстрелы в Широком Широковском обществе.

"Разрушен один дом. С 17:00 до 20:00 были обстрелы за пределами села. Сегодня, 12 сентября, около 01:00 в поселке также зафиксированы обстрелы. Попадания были по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших нет", - говорится в пресс-службе. сообщении.

Также сообщается, что оккупанты сегодня, 12 сентября, обстреляли окрестности Новоалександровки Ингульской территориальной громады. Пострадавших и разрушений нет.

Ракетные обстрелы подвергся Вознесенскому району.

"Днем, 11 сентября, около 11:14 по информации ОК "Юг" стратегической авиацией враг доставил по Вознесенску три крылатых ракеты Х-555, попавших в элеватор с запасами пшеницы. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Без пострадавших", – пишет Ким.

Как сообщает Вознесенская РГА, в ходе обследования комиссией городского совета установлено частичное разрушение 40 жилых домов. В больницу с травмами попали пять человек, из них один ребенок.

Ким сообщает, что в Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса : в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения.

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