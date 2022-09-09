В Николаевской области задержан человек, который сдавал позиции ВСУ, а в Одесской области разоблачена женщина-коллаборантка
Украинские службы разоблачили двух предателей в Одесской и Николаевской области, которые передавали россиянам информацию о позициях ВСУ и данные об инфраструктуре
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В Одесской области разоблачена местная жительница, которая в личной переписке передавала российским кураторам данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, перемещения гуманитарных и сельскохозяйственных грузов. Ей сообщат о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается уголовное производство", - говорится в уголовном производстве.
В Николаевской области задержан корректировщик, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.
- 8 сентября стало известно, что в Херсонском направлении россияне активно обустраивают понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, чтобы улучшить логистическое обеспечение.
- За день, 8 сентября, российский агрессор потерял на Юге Украины 59 военных, 3 РСЗО "Ураган", 2 самоходных орудия артиллерии "Пион".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное