Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Одесской области разоблачена местная жительница, которая в личной переписке передавала российским кураторам данные относительно объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, перемещения гуманитарных и сельскохозяйственных грузов. Ей сообщат о подозрении в коллаборационной деятельности. Продолжается уголовное производство", - говорится в уголовном производстве.

В Николаевской области задержан корректировщик, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

8 сентября стало известно, что в Херсонском направлении россияне активно обустраивают понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, чтобы улучшить логистическое обеспечение.

За день, 8 сентября, российский агрессор потерял на Юге Украины 59 военных, 3 РСЗО "Ураган", 2 самоходных орудия артиллерии "Пион".

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