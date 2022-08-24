В Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал информацию оккупантам об украинских войсках
При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении жителю Николаевского района в распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, молодой человек по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал данные о расположении подразделений ВСУ, а также информацию о вооружениях и боеприпасах украинской армии на территории Николаева и области.
В дальнейшем оккупанты планировали наносить ракетные и артиллерийские удары по объектам. Также злоумышленник искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.
В ходе обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы страны-агрессора.
В настоящее время коллаборант задержан и находится под стражей.
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