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Главная война с Россией В Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал информацию оккупантам об украинских войсках

В Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал информацию оккупантам об украинских войсках

24 августа, 2022 среда
16:14
война с Россией

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении жителю Николаевского района в распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, молодой человек по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал данные о расположении подразделений ВСУ, а также информацию о вооружениях и боеприпасах украинской армии на территории Николаева и области.

В дальнейшем оккупанты планировали наносить ракетные и артиллерийские удары по объектам. Также злоумышленник искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.
В ходе обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы страны-агрессора.

В настоящее время коллаборант задержан и находится под стражей.

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