Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, молодой человек по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал данные о расположении подразделений ВСУ, а также информацию о вооружениях и боеприпасах украинской армии на территории Николаева и области.



В дальнейшем оккупанты планировали наносить ракетные и артиллерийские удары по объектам. Также злоумышленник искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.

В ходе обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы страны-агрессора.



В настоящее время коллаборант задержан и находится под стражей.

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