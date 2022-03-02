В Николаевской области задержали 28 военных РФ, им грозит пожизненное заключение

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.



"1-2 марта полицейские вместе с территориальной обороной задержали 28 российских военных в Баштанском районе Николаевщины. Все они участвовали в боевых действиях против ВСУ в Баштанке 1 марта", – говорится в сообщении.



Теперь оккупантам инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины. Это, в частности, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и по факту незаконного пересечения государственной границы, соединенной с применением оружия.

Напомним, что Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины.

Однако согласно сообщению украинской стороны, эти цифры значительно больше и составляют , по состоянию на утро 2 марта, 5840 человек.

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