Об этом информирует в телеграмме глава Николаевского облсовета Анна Замазеева .

"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Шевченковском, Березнеговатском, Ингульском, Первомайском, Радсадовском и Галицыновском общинах", - пишет Замазеева.

Только 2 июля в Николаевской области 4 человека получили ранения. Им оказывают необходимую помощь.

Всего в больницах области находятся 259 человек, пострадавших от атак оккупантов. Еще 59 – получили помощь амбулаторно.

2 июля рашисты обстреляли Николаев. Известно, что снаряды попали в объекты промышленности, никто не пострадал.

Напомним, 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. 8 человек погибли , еще 6 – пострадали.

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