В Николаевской области за сутки от обстрелов оккупантов ранены четыре человека
2 июля в Николаевской области российские оккупанты обстреляли восемь общин. Ранения получили четыре человека
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевского облсовета Анна Замазеева .
"Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Шевченковском, Березнеговатском, Ингульском, Первомайском, Радсадовском и Галицыновском общинах", - пишет Замазеева.
Только 2 июля в Николаевской области 4 человека получили ранения. Им оказывают необходимую помощь.
Всего в больницах области находятся 259 человек, пострадавших от атак оккупантов. Еще 59 – получили помощь амбулаторно.
- 2 июля рашисты обстреляли Николаев. Известно, что снаряды попали в объекты промышленности, никто не пострадал.
- Напомним, 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. 8 человек погибли , еще 6 – пострадали.
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