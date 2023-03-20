В Николаевской области за полчаса сбили два российских дрона Supercam S350
В течение получаса, с 16:00 по 16:30, 20 марта в Николаевской области украинские воины уничтожили два российских разведывательных беспилотника Supercam S35
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
"Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, 20 марта, с 16:00 по 16:30 в Николаевской области силами и средствами Противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350", – говорится в сообщении.
В воздушном командовании уточнили, что такие беспилотники проводят аэрофотосъемку, чтобы создать высокодетальные цифровые карты, а также их используют для проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.
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