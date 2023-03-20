В Николаевской области за полчаса сбили два российских дрона Supercam S350

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

"Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, 20 марта, с 16:00 по 16:30 в Николаевской области силами и средствами Противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника Supercam S350", – говорится в сообщении.

В воздушном командовании уточнили, что такие беспилотники проводят аэрофотосъемку, чтобы создать высокодетальные цифровые карты, а также их используют для проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.