Об этом рассказал начальник Снигиревской МВА Иван Кухта в эфире Еспресо.

По его словам, уровень воды не идет на убыль и каждый час растет на 2 – 3 см.

"В настоящее время 13 населенных пунктов остаются подтопленными, 272 дома на сегодняшнее утро подтоплены. За эту ночь (на 9 июня добавилось еще пять домов", - подчеркнул Иван Кухта.

Ситуация с подтоплением в Николаевской области

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления были зафиксированы в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС вырос до 102 см. Известно, что за ночь вода поднялась на 11 см.