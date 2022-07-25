В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Элерон"
В Николаевской области подразделения Сил обороны уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон"
Об этом в своде сообщило оперативное командование "Юг".
"При попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон", – говорится в сводке.
Также стало известно, что оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины.
"Под постоянным огнем остаются села, расположенные на линии разграничения, периодически возникают воспламенения полей с зерновыми", – добавили в ОК.
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