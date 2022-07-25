В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Элерон"

Об этом в своде сообщило оперативное командование "Юг".

"При попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон", – говорится в сводке.

Также стало известно, что оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины.

"Под постоянным огнем остаются села, расположенные на линии разграничения, периодически возникают воспламенения полей с зерновыми", – добавили в ОК.

16 июля в небе над Днепропетровской украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10".

В течение дня 24 июля украинская авиация нанесла 5 ударов по целям армии РФ. Вооруженные силы атаковали 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе и еще 2 в Херсонском

24 июля стало известно, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которую россияне планируют применять в войне с Украиной.

25 июля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сообщили , что сбили вражеский вертолет Ка-52

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