В Николаевской области ВСУ сбили российский беспилотник
Утром 26 июня в Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник для разведки и наведения огня
Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в телеграмме .
"Утром, 26 июня, воинами воздушного командования "Юг" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - отметили в ВСУ.
В воздушном командовании отметили, что угрозы ракетных ударов остаются. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
- 25 июня бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".
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