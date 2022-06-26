Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в телеграмме .

"Утром, 26 июня, воинами воздушного командования "Юг" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", - отметили в ВСУ.

В воздушном командовании отметили, что угрозы ракетных ударов остаются. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

25 июня бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".

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