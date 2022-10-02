В Николаевской области ВСУ сбили 5 из 7 вражеских дронов-камикадзе

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ

2 октября ночью российские оккупационные войска запустили в направлении Николаевской области семь дронов-камикадзе "Shahed-136". Военнослужащие зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады из семи пять уничтожили.

"Держим строй! – призвало командование. - Вместе – к победе!"

В ночь с 1 на 2 октября российский агрессорприменил дрон-камикадзе для обстрела центрального района Кривого Рога.

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