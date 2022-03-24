В Николаевской области ВСУ 24 марта сбили самолет и крылатую ракету оккупантов, - глава ОГА Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает " Espreso.TV ".

"Первой неделе враг дошел до Вознесенска. Пока бои ведутся уже на границе с Херсонской областью. Трудно, но успешно. Сегодня наши военные сбили один самолет и одну крылатую ракету", - сказал Виталий Ким.

Также глава области обратил внимание на многие просьбы не отменять "сухой" закон.

"Отмечу, что при этом никто не отменяет комендантское время и не отменяет жесткую меру пресечения за пьянство. Это нужно, чтобы понемногу начал работать бизнес. Если в выходные будет плохой результат, вернем назад запрет продажи алкоголя. По поводу доставки продуктов. Обращайтесь к любой. каких переставников власти на местах. Сейчас мы настраиваем логистику, привезем все и везде", - сообщил губернатор.

Виталий Ким отметил, что по свету и газу ведутся восстановительные работы.

"Есть нехватка специалистов. Если есть желание помочь, приглашаем всех помогать восстанавливать нашу область", – сказал Ким.

Напомним , рассыпалась по дороге: в Николаевской области сбили крылатую ракету

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