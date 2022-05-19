В Николаевской области возобновят продажу слабоалкогольных напитков по просьбе бизнеса
Николаевская область собирается возобновить продажу слабоалкогольных напитков, но сохранит запрет продавать его военным
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении у телеграмм.
"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков на летних площадках и в барах в связи с погодой, в связи с тем, что бизнесу нужно работать", – сказал Ким.
Но под строгим запретом будет продажа слабого алкоголя военным, добавил он.
"Также готовлю распоряжение о сокращении комендантского часа, он будет начинаться с 10-ти вечера - день удлиняется", - добавил Ким.
- Напомним, в Киеве с 16 мая ослабили ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита.
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