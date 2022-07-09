Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

Утром, 9 июля, российские оккупанты обстреляли Николаев. Относительно повреждений и потерь информация уточняется.

8 июля в результате попадания боеприпасов и их обломков вражеских снарядов горели остатки после жатвы и сухая трава в с. Доброе Баштанской общины.

Приблизительно с полудня были обстрелы села Новониколаевка Первомайской общины. Частично повреждены жилые дома. Загорелись поля с зерном, лесополосы и сухостои. Никто не пострадал.

Также в результате обстрелов оккупантов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два возгорания хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка, Очаковской общины.

По линии разграничения в Березнеговатской общине рашисты продолжают активно обстреливать села.

"Ночью, 8 июля, обстрелы получили станция Березнеговатое, с. Мураховка и с. Калиновка Березнеговатской общины. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется", - написал Ким.

В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах.

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