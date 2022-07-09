В Николаевской области в результате вражеских обстрелов горят поля и леса
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. 9 июля рашисты наносили удар по областному центру, а 8 июля - в результате вражеских снарядов загорелись поля и леса
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
Утром, 9 июля, российские оккупанты обстреляли Николаев. Относительно повреждений и потерь информация уточняется.
8 июля в результате попадания боеприпасов и их обломков вражеских снарядов горели остатки после жатвы и сухая трава в с. Доброе Баштанской общины.
Приблизительно с полудня были обстрелы села Новониколаевка Первомайской общины. Частично повреждены жилые дома. Загорелись поля с зерном, лесополосы и сухостои. Никто не пострадал.
Также в результате обстрелов оккупантов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два возгорания хвойного настила на территории лесничества вблизи с. Васильевка, Очаковской общины.
По линии разграничения в Березнеговатской общине рашисты продолжают активно обстреливать села.
"Ночью, 8 июля, обстрелы получили станция Березнеговатое, с. Мураховка и с. Калиновка Березнеговатской общины. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется", - написал Ким.
- В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное