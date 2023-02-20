Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

Вчера, 19 февраля, в 18:20 рашисты вели огонь из артиллерии по населенному пункту Куцурубской общины. Там повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Также жильцы дома получили легкие ранения.

В 18:27 и 18:43 под артиллерийскими ударами врага была акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины.

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава области.