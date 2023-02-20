В Николаевской области в результате российских обстрелов повреждены дома и портовая инфраструктура, есть пострадавшие
За сутки 19 февраля российская армия била по Николаевской области, в результате обстрелов пострадали, повреждены дома мирных жителей и портовая инфраструктура
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
Вчера, 19 февраля, в 18:20 рашисты вели огонь из артиллерии по населенному пункту Куцурубской общины. Там повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Также жильцы дома получили легкие ранения.
В 18:27 и 18:43 под артиллерийскими ударами врага была акватория и портовая инфраструктура Очаковской общины.
"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава области.
- Утром 18 февраля российская армия била по Николаевщине, в Очаковской общине повреждены жилые дома, а в хозяйственных постройках возник пожар.
- В Снегиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации города российской армией. Открыты уголовные производства.
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