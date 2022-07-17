Об этом информирует в телеграмме начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .

"Вчера, 16 июля, ориентировочно в 11:00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской общины. В с. Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения", - написал Ким.

Также, в полдень решисты обстреливали с. Лиманы Галицыновской общины. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

Одна женщина погибла в результате обстрелов в Широковской общине. Также разрушен жилой дом, повреждены сельскохозяйственные постройки.

В Ингульской общине горели поля.

"В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил начальник МОВА.

Этой ночью в Николаеве в результате ракетных обстрелов кафиров горят два промышленных предприятия.

15 июля в Николаевской области россияне ранили 17 человек , обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля.