В Николаевской области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, горели поля
В Широковской общине в результате обстрелов оккупантов погибла женщина, еще трое в Шевченковской общине Николаевской области
Об этом информирует в телеграмме начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .
"Вчера, 16 июля, ориентировочно в 11:00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской общины. В с. Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения", - написал Ким.
Также, в полдень решисты обстреливали с. Лиманы Галицыновской общины. Повреждены дома и хозяйственные постройки.
Одна женщина погибла в результате обстрелов в Широковской общине. Также разрушен жилой дом, повреждены сельскохозяйственные постройки.
В Ингульской общине горели поля.
"В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил начальник МОВА.
- Этой ночью в Николаеве в результате ракетных обстрелов кафиров горят два промышленных предприятия.
- 15 июля в Николаевской области россияне ранили 17 человек , обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля.
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