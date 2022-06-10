В Николаевской области в результате российских обстрелов были ранены 15 человек в сутки
В Николаевской области 9 июня россияне обстреляли четыре общины, в результате чего 15 человек получили ранения
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Первомайская общины. Всего же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 15 человек", - подчеркнула она.
Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь. Детей среди раненых нет.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 263 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину. Еще 64 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.
- В ночь на 10 июня в Николаеве раздались взрывы .
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