Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнеговатская, Первомайская общины. Всего же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 15 человек", - подчеркнула она.

Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь. Детей среди раненых нет.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 263 гражданина, пострадавших от атак кафиров на Николаевщину. Еще 64 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.

В ночь на 10 июня в Николаеве раздались взрывы .

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