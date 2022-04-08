В Николаевской области в результате российских обстрелов 7 апреля получили ранения 12 человек, - облсовет
7 апреля во время российских обстрелов Николаевщины ранения получили 12 мирных жителей, в том числе один ребенок
Об этом заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева .
"За минувшие сутки в Николаевской области ранены 12 человек, среди которых 1 ребенок. В целом, по состоянию на утро, в николаевских больницах находятся 341 человек, пострадавшие от атак оккупантов на Николаевскую область", - сообщила она.
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