В Николаевской области в результате обстрелов рашистов травмированы 9 мирных жителей
Российские захватчики обстреливают Николаевский и Баштанский районы. В результате обстрелов травмированы 9 человек
Об этом информирует глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Гамазеева .
11 июня решисты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Куцурубскую общины. Пострадало мирное популяция.
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет.
Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Гамазеева.
Всего в медучреждениях Николаевской области находится 261 человек, пострадавший от обстрелов российских оккупантов. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно.
- На Николаевщине 10 июня РФ обстреляла Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины, убит человек, поврежден дом.
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