Об этом информирует глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Гамазеева .

11 июня решисты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Куцурубскую общины. Пострадало мирное популяция.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Гамазеева.

Всего в медучреждениях Николаевской области находится 261 человек, пострадавший от обстрелов российских оккупантов. Еще 78 пострадавших получили помощь амбулаторно.

На Николаевщине 10 июня РФ обстреляла Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины, убит человек, поврежден дом.

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