В Николаевской области в результате обстрелов 12 января ранен один человек
12 января рашисты били по Николаевскому району. В результате обстрелов армии РФ один человек получил ранения
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 российские военные наносил удары по Очаковской громаде Николаевского района.
В результате атаки поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения.
Также 12 января в 22:45 зафиксировали обстрелы врага по открытым территориям Куцурубской громады. Никто не пострадал.
"В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - подчеркнул Ким.
- Под обстрелом россиян в понедельник, 9 января, оказался Очаков. В результате ударов повреждены больница, многоэтажки и частные жилые дома. По состоянию на 20:49 было известно о 15 раненых, среди них двухлетний ребенок.
- В ночь на 11 января вражеские войска били по территории Куцурубской громады Николаевской области.
- По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 11 января в областной центр вернулись уже 50-70 тыс. жителей, в область – около 100 тыс. человек; малый и средний бизнес постепенно возобновляет работу.
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