Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме.

Как говорится в сообщении, за минувшие сутки, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область.

"Николаев: Днем, 30 августа, около 14:15, враг обстрелял объекты инфраструктуры города. Известно об одном погибшем и двух раненых. В результате попадания боеприпасов и их обломков занялось два пожара. В настоящее время ликвидация одного из пожаров продолжается", - пишет Ким. .

Глава Николаевской ОВА информирует об обстрелах в Николаевском районе.

"Вчера, 30 августа, в 11:45 и 18:50 зафиксированы обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской общины. В результате чего повреждены жилые дома и придомовые помещения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы Березнеговатского общества, в частности сообщается об обстрелах возле Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

"30 августа, ориентировочно в 13:00, и 31 августа, около 04:00, были обстрелы за пределами Красной Долины Широковского общества. В результате вчерашних обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет. Также, 31 августа, ориентировочно в 06 были обстрелы за пределами Широкого. Пострадавших нет", - пишет Ким.

Глава Николаевской ОВ также отметил, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке, еще 2 человека получили ранения

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