В Николаевской области украинские защитники за ночь уничтожили 14 "шахидов"
В ночь на 20 октября украинские воины уничтожили в Николаевской области 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
"Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
ПО два "шахида" уничтожили Военно-морские силы ВСУ и Нацгвардия. Еще один сбил Нацполиция Украины.
- За сутки украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников и вертолет.
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