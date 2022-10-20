В Николаевской области украинские защитники за ночь уничтожили 14 "шахидов"

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .

"Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

ПО два "шахида" уничтожили Военно-морские силы ВСУ и Нацгвардия. Еще один сбил Нацполиция Украины.

За сутки украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников и вертолет.