В Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов

Об этом сообщило Минобороны .



"За прошедшие сутки в Николаевской области подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были сбиты три крылатых ракеты, выпущенные оккупантами из ВС РФ", - заявили в министерстве.



ВСУ сбили российские ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов. В Минобороны отметили, что за время полномасштабного вторжения РФ ПВО ДШВ ВСУ сбили около 20 российских воздушных объектов: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, 25 марта в Одесской области ВСУ сбили три крылатые ракеты россиян.

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