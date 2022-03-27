В Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов
26 марта в Николаевской области украинские десантники сбили три российских крылатых ракеты
Об этом сообщило Минобороны .
"За прошедшие сутки в Николаевской области подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были сбиты три крылатых ракеты, выпущенные оккупантами из ВС РФ", - заявили в министерстве.
ВСУ сбили российские ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов. В Минобороны отметили, что за время полномасштабного вторжения РФ ПВО ДШВ ВСУ сбили около 20 российских воздушных объектов: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
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