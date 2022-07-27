В Николаевской области украинская ПВО уничтожила две ракеты Х-31
Украинская ПВО уничтожила две ракеты типа Х-31, направленные в направление Баштанки, Николаевской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, динамичная в развитии, но контролируется силами обороны юга Украины. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В течение дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское - Белогорка. Успеха не было" , – говорится в отчете.
Во время ракетной атаки пара вражеских Су-34 нанесла удар ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки, Николаевской области. Обе ракеты были уничтожены силами ПВО.
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