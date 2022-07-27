Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, динамичная в развитии, но контролируется силами обороны юга Украины. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В течение дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское - Белогорка. Успеха не было" , – говорится в отчете.

Во время ракетной атаки пара вражеских Су-34 нанесла удар ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки, Николаевской области. Обе ракеты были уничтожены силами ПВО.

К вечеру, 26 июля, тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Большая Костромка. Без потерь.

26 июля в небе над Херсонской областью российские вертолеты сбили собственный ударный вертолет Ка-52.

Украинские силы обороны полностью освободили от оккупантов села Андреевка и Лозовое в Херсонской области.

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