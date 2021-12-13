В Николаевской области уголовного авторитета из санкционного списка СНБО приговорили к 6 месяцам ареста

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При публичном обвинении Николаевской областной прокуратуры судом признан виновным гражданин РФ, длительное время проживающий на территории Украины по праву вида на постоянное жительство, в угрозах потерпевшим за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины). Суд назначил ему наказание - 6 месяцев ареста", - говорится в сообщении.

Осужденный находится в списке лиц, к которым применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В отношении этих лиц применили следующие ограничения: блокировка активов, запрет на въезд в Украину, отказ в выдаче новых виз или вида на жительство и принудительное выдворение.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против воров в законе и уголовных авторитетов 21 мая 2021 года.