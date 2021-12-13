В Николаевской области уголовного авторитета из санкционного списка СНБО приговорили к 6 месяцам ареста
В Николаевской области к 6 месяцам ареста приговорили криминального авторитета "Апти" за то, что он угрожал потерпевшим, которые дали показания по делу, в котором он - обвиняемый
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"При публичном обвинении Николаевской областной прокуратуры судом признан виновным гражданин РФ, длительное время проживающий на территории Украины по праву вида на постоянное жительство, в угрозах потерпевшим за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины). Суд назначил ему наказание - 6 месяцев ареста", - говорится в сообщении.
Осужденный находится в списке лиц, к которым применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В отношении этих лиц применили следующие ограничения: блокировка активов, запрет на въезд в Украину, отказ в выдаче новых виз или вида на жительство и принудительное выдворение.
- Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против воров в законе и уголовных авторитетов 21 мая 2021 года.
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