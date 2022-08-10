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Главная Общество В Николаевской области терробороновцы "выгнали больных и оборудовали склад оружия в туберкулезном диспансере", - новый фейк от роспропаганды

В Николаевской области терробороновцы "выгнали больных и оборудовали склад оружия в туберкулезном диспансере", - новый фейк от роспропаганды

10 августа, 2022 среда
08:48
Общество

Россияне снова распространяют дезинформацию и фейки об украинских военных. Говорят, что бойцы "поджигают урожай на полях", "убивают мирных жителей на Донбассе" и "устраивают склады оружия в больницах"

Об этом в телеграме пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, на утро 10 августа роспропаганда распространила три обмана.

Первой стала дезинформация. В посольстве РФ в США заявили: "Относительно сельскохозяйственных угодьев есть свидетельства неоднократных целенаправленных поджогов урожая украинскими формированиями, для чего используются вертолеты, разбрасывающие тепловые ловушки. Все это доказывает, что реальная ситуация противоположна тому, о чем говорит госдеп США".

Другой дезинформацией стало сообщение от росСМИ, что "украинские военные бежали из Соледара в Артемовск… на подступах (к Соледару и Артемовску) не уцелело ни одного села - отступающие украинцы уничтожали буквально все на пути и убивали мирных жителей".

Также не обошлось без фейков. В минобороны России заявили: "В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудованы склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения".

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Россия
Николаевщина
война с Россией
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