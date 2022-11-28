Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил 28 ноября.

По его словам, власти хотят, чтобы комендантский час длился с 00:00 до 5:00. Сейчас она начинается в 22:00 и заканчивается в 6:00.

"Мы будем менять продолжительность комендантского часа везде, кроме деоккупированных территорий. Он продлится с 00:00 до 5:00, чтобы бизнес мог работать больше", - сказал Ким.

Он также отметил, что будут сняты ограничения на продажу алкогольной продукции. Однако запрет все еще будет действовать для военных.

Начиная с 19 ноября, в Полтавской области комендантский час длится с 23:00 до 05:00, а не с 22:00. Над сокращением комендантского часа рассуждают и власти Кривого Рога. В Киеве возможность сокращения не рассматривается.

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