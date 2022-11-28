В Николаевской области сократят продолжительность комендантского часа и снимут ограничения на продажу алкоголя
На Николаевщине намерены сократить продолжительность комендантского часа, чтобы бизнес мог работать дольше
Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил 28 ноября.
По его словам, власти хотят, чтобы комендантский час длился с 00:00 до 5:00. Сейчас она начинается в 22:00 и заканчивается в 6:00.
"Мы будем менять продолжительность комендантского часа везде, кроме деоккупированных территорий. Он продлится с 00:00 до 5:00, чтобы бизнес мог работать больше", - сказал Ким.
Он также отметил, что будут сняты ограничения на продажу алкогольной продукции. Однако запрет все еще будет действовать для военных.
- Начиная с 19 ноября, в Полтавской области комендантский час длится с 23:00 до 05:00, а не с 22:00. Над сокращением комендантского часа рассуждают и власти Кривого Рога. В Киеве возможность сокращения не рассматривается.
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