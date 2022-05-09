В Николаевской области села постоянно страдают от обстрелов, - депутат облсовета Москаленко
Виктория Москаленко, депутат Николаевского облсовета рассказала, что продолжаются обстрелы поселков. Несколько сел уже уничтожены. Звуки выстрелов и взрывов слышны постоянно, на границах сел идут бои
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Продолжаются обстрелы поселков, о которых не всегда говорят в новостях. Несколько сел уже уничтожены полностью. Если обстрелы в Николаеве слышны периодически, то этот звук в селах постоянный. Этой ночью обстрелы были до утра. Очень громко, двое суток - это ужас и ад. "Вчера был обстрелян Ингульский район. Площадь Победы, где находятся магазинчики и рынок. Все повреждено, кафе рестораны полностью разрушены. Три человека погибли, шесть ранены. Четыре человека погибли за двое суток", - подчеркнула Москаленко.
Также депутат Николаевского облсовета добавила, что часть сел Шевченковской ОТГ находится в оккупации.
"Я имею связь со старостами, которым передали гуманитарную помощь, но это не просто. Для того чтобы люди имели возможность поддержать себя и свои семьи. В некоторых селах люди продолжают уезжать. Они понимают, что пока у врага планы до наступления на областной центр, бои будут продолжаться", - отметила Москаленко.
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