В Николаевской области села постоянно страдают от обстрелов, - депутат облсовета Москаленко

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжаются обстрелы поселков, о которых не всегда говорят в новостях. Несколько сел уже уничтожены полностью. Если обстрелы в Николаеве слышны периодически, то этот звук в селах постоянный. Этой ночью обстрелы были до утра. Очень громко, двое суток - это ужас и ад. "Вчера был обстрелян Ингульский район. Площадь Победы, где находятся магазинчики и рынок. Все повреждено, кафе рестораны полностью разрушены. Три человека погибли, шесть ранены. Четыре человека погибли за двое суток", - подчеркнула Москаленко.

Также депутат Николаевского облсовета добавила, что часть сел Шевченковской ОТГ находится в оккупации.

"Я имею связь со старостами, которым передали гуманитарную помощь, но это не просто. Для того чтобы люди имели возможность поддержать себя и свои семьи. В некоторых селах люди продолжают уезжать. Они понимают, что пока у врага планы до наступления на областной центр, бои будут продолжаться", - отметила Москаленко.

На протяжении ночи продолжались обстрелы Николаева и населенных пунктов области. На 10:30 утра информации о жертвах не поступало

В ночь с 7 на 8 мая в Николаеве и Одессе раздались взрывы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb