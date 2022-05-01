В Николаевской области российской военные обстреляли склад с удобрениями, в результате чего поднялось красное облако, - Виталий Ким
Оккупанты напали на склад с удобрениями, в воздухе над ним теперь красное облако
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Оккупанты против украинских удобрений", - коротко прокомментировал нападение Ким.
Впоследствии он добавил, что облако над составом стало белым, а воздух проверили.
"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", - добавил он.
- Напомним, кафиры заставляют жителей на Николаевщине выбирать новые местные власти , лояльные к захватчикам. Однако они продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и мирных жителей Николаева и области.
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