В Николаевской области российской военные обстреляли склад с удобрениями, в результате чего поднялось красное облако, - Виталий Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



"Оккупанты против украинских удобрений", - коротко прокомментировал нападение Ким.



Впоследствии он добавил, что облако над составом стало белым, а воздух проверили.







"Селитра/нитроаммофоска. Воздух чист", - добавил он.

Напомним, кафиры заставляют жителей на Николаевщине выбирать новые местные власти , лояльные к захватчикам. Однако они продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и мирных жителей Николаева и области.