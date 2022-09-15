В Николаевской области российские оккупанты за полгода убили более 400 мирных жителей, среди них 11 детей
За полгода армия РФ убила в Николаевской области 436 мирных жителей, в том числе 11 детей
Об этом во время брифинга в Медиацентре глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"За полгода российской полномасштабной агрессии, в Николаевской области пострадали 1613 человек, пострадали, из них 436 погибли, в том числе – 11 детей", - сказал Ким.
Сообщается, что повреждены почти 11 тысяч объектов инфраструктуры, из них более 7 тысяч – жилищный фонд, это многоэтажки и частные дома.
"Очень поврежден Николаев, только позавчера было около 10 ракет С-300 и они почти все попали в какие-то здания", - добавил глава области.
Пока проблемы с электроснабжением в 95 населенных пунктах региона. В основном это Баштанский и Николаевский районы, ведь они находятся ближе всего к боевым действиям.
- 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Николаевской области, повреждено более 40 домов, газопровод, админздание и магазины. Ранены пять человек, среди них ребенок.
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