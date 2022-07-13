В Николаевской области россияне за сутки убили женщину, обстреляли дома, больницу и поля
На Николаевщине 12 - 13 июля захватчики убили женщину, обстреляли больницу, дома, кладбище и повлекли за собой пожары на полях
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
"Вчера, 12 июля, в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской общины. В результате чего погибла женщина. Также разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке", - подчеркнул он.
В ночь на 13 июля россияне накрыли огнем окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Повреждений и пострадавших нет.
Около 4:30 13 июля оккупанты обстреляли Широкое преимущественно вне населенного пункта. Никто не пострадал.
Россияне обстреливают населенные пункты Березнеговатской общины по линии фронта. Под вражеским огнем также оказались территории у Березнеговатого, Кавказа, Семеновки и Высунска. В Березнеговатом 12 июля загорелось поле с пшиницей.
"Также утром, 13 июля, ориентировочно в 05:03 обстрелы подверглись пгт Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях жилых домов уточняется", - отметил Виталий Ким.
От российских обстрелов Лиманов Галицыновской общины в 12:15 12 июля загорелось местное кладбище.
В 16:00 в тот же день оккупанты накрыли огнем Шевченковское общество. В Заре они повредили жилые дома, а в Шевченково подожгли поля с зерновыми.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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