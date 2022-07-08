Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

Днем 7 июля в Николаеве были пожары на открытых территориях по причине попадания боеприпасов и их обломков. Утром 8 июля в городе раздавались взрывы. Информацию уточняют.

Днем 7 июля оккупанты били Березнеговатскую общину и привели к возгоранию на открытой территории в Березнеговатом. С 6:45 8 июля они продолжают обстреливать Березнеговатое. По предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры и домов. Инфромацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

Также 7 июля россияне обстреляли Березнеговатое, Маломихайловское и Станцию Березнеговатое. По предварительным данным, никто не погиб. Информацию уточняют.

"Вечером, 7 июля, около 20:00 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Пострадавших нет", - отметил Виталий Ким.

Около 00:00 и 7:00 8 июля продолжались обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего горели поля. Люди не пострадали.

"Вчера, 7 июля, в результате обстрелов села Украинка Галицыновской общины погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется. Также днем, 7 июля, в результате вражеских обстрелов в Галицыновской общине, в СВТ "Бирюза" произошел пожар дачного дома", - отметил глава ОВА.

Днем 7 июля в поселке Полигон от попадания российских боеприпасов и их обломков загорелась сухая трава на открытой территории бывшей фермы.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Около 6:32 8 июля в Николаеве раздались взрывы .

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