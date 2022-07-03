Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

Днем 2 июля россияне обстреляли Ингульскую общину, попав в пределах Новоалександровки и вне ее. В результате загорелась трава на открытой территории. Люди не пострадали.

Также оккупанты били по Лепетису Березнеговатской общины, повлекшие загорание сухой травы. Продолжаются обстрелы по линии фронта общины. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"Вчера, 2 июля, была обстреляна Шевченковская община. В поселке Луч в результате вражеских обстрелов погиб один человек. В с. Шевченково подверглись частичным разрушениям частное предприятие. В с. Котлярево повреждены гражданские гаражи и жилые дома", - отметил Виталий Ким.

Российские обстрелы Засилье 2 июля разрушили жилой дом и хозяйственное подсобное помещение. В Старой Богдановке Радсадовской общины оккупанты повлекли загорание сухой травы. Также они обстреляли Галицыновку Галицыновской общины. Последствия уточняются.

"В течение 2 июля фиксировались обстрелы Первомайской общины. В результате чего в пгт Первомайское разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка. Также возник пожар спортивной базы местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственного сооружения на территории частного домовладения", - отметил глава ОВА.

Утром 3 июля российские обстрелы Первомайского привели к пожарам в жилом доме и гаражах.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

2 июля в Николаевской области ВСУ уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", две боевые машины пехоты и десяток оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb