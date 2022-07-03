В Николаевской области россияне за сутки убили человека, обстреляли дома и школу
В Николаевской области 2 июля оккупанты убили человека, обстреляли дома, школу, гаражи, предприятие и подожгли сухую траву
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
Днем 2 июля россияне обстреляли Ингульскую общину, попав в пределах Новоалександровки и вне ее. В результате загорелась трава на открытой территории. Люди не пострадали.
Также оккупанты били по Лепетису Березнеговатской общины, повлекшие загорание сухой травы. Продолжаются обстрелы по линии фронта общины. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
"Вчера, 2 июля, была обстреляна Шевченковская община. В поселке Луч в результате вражеских обстрелов погиб один человек. В с. Шевченково подверглись частичным разрушениям частное предприятие. В с. Котлярево повреждены гражданские гаражи и жилые дома", - отметил Виталий Ким.
Российские обстрелы Засилье 2 июля разрушили жилой дом и хозяйственное подсобное помещение. В Старой Богдановке Радсадовской общины оккупанты повлекли загорание сухой травы. Также они обстреляли Галицыновку Галицыновской общины. Последствия уточняются.
"В течение 2 июля фиксировались обстрелы Первомайской общины. В результате чего в пгт Первомайское разрушена социальная инфраструктура и повреждена недостроенная 4-этажка. Также возник пожар спортивной базы местного дома культуры, школьной столовой и хозяйственного сооружения на территории частного домовладения", - отметил глава ОВА.
Утром 3 июля российские обстрелы Первомайского привели к пожарам в жилом доме и гаражах.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- 2 июля в Николаевской области ВСУ уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", две боевые машины пехоты и десяток оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное