Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

"Утром, 1 июля, по Николаеву было нанесено 12 ракетных ударов. Обстреляны портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них, производство духов и извести. По информации Военной комендатуры обороны города Николаева, одна из вражеских ракет была сбита", - отметил он.

Утром 2 июля в Николаеве раздались взрывы. Информацию о последствиях уточняют.

Кроме того, 1 июля россияне открыли огонь по Широковскому обществу и попали в домохозяйство. Люди не пострадали.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии фронта. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"Днем, 1 июля, зафиксированы обстрелы сел Галицыновка, Лиманы Галицыновской общины и села Белозерка Первомайской общины. В результате чего, в селе Белозерка поврежден дом, погиб один человек", - подчеркнул Виталий Ким.

В результате российского обстрела в лесном урочище Галицыновской общины 1 июля горели хвойная подстилка и лесные насаждения на площади 1 га.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь были относительно спокойны.

Около 4:40 2 июля в Николаеве раздались мощные взрывы .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb