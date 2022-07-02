В Николаевской области россияне за сутки убили человека, обстреляли дома и порт
В Николаевской области 1 июля россияне убили человека, обстреляли дома, предприятия, порт и вызвали пожар в лесном урочище
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
"Утром, 1 июля, по Николаеву было нанесено 12 ракетных ударов. Обстреляны портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них, производство духов и извести. По информации Военной комендатуры обороны города Николаева, одна из вражеских ракет была сбита", - отметил он.
Утром 2 июля в Николаеве раздались взрывы. Информацию о последствиях уточняют.
Кроме того, 1 июля россияне открыли огонь по Широковскому обществу и попали в домохозяйство. Люди не пострадали.
В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии фронта. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
"Днем, 1 июля, зафиксированы обстрелы сел Галицыновка, Лиманы Галицыновской общины и села Белозерка Первомайской общины. В результате чего, в селе Белозерка поврежден дом, погиб один человек", - подчеркнул Виталий Ким.
В результате российского обстрела в лесном урочище Галицыновской общины 1 июля горели хвойная подстилка и лесные насаждения на площади 1 га.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь были относительно спокойны.
- Около 4:40 2 июля в Николаеве раздались мощные взрывы .
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