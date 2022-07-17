В Николаевской области россияне за сутки ранили 37 гражданских
Россияне 16 – 17 июля обстреляли Николаев, Баштанский и Николаевский районы и ранили 37 мирных жителей
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
В ночь на 17 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Также они обстреляли Баштанский и Николаевский районы. "Прилеты" были в Шевченковской, Галицыновской, Широковской, Ингульской, Владимировской и Березнеговатской общинах. В результате погибли и получили ранения люди.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 37 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.
Раненые госпитализированы и получают необходимую помощь.
"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находится 334 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- 16 июля в Николаевской области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, повреждены дома, горели поля.
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