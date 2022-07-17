Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

В ночь на 17 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Также они обстреляли Баштанский и Николаевский районы. "Прилеты" были в Шевченковской, Галицыновской, Широковской, Ингульской, Владимировской и Березнеговатской общинах. В результате погибли и получили ранения люди.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 37 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.

Раненые госпитализированы и получают необходимую помощь.

"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находится 334 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

16 июля в Николаевской области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, повреждены дома, горели поля.

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