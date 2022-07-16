Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

Россияне снова обстреляли Николаев, а также обстреляли Баштанский и Николаевский районы. Огонь открывали по Первомайской, Галицыновской, Владимировской, Широковской, Березнеговатской общинам.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 17 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 321 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 66 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила она.

Ранее писали, что 15 июля в Николаевской области россияне ранили двух человек , обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля.

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