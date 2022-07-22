В Николаевской области россияне за сутки обстреляли сельскохозяйственные постройки, гаражи и вызвали возгорание полей
В Николаевской области 21–22 июля оккупанты обстреляли сельскохозяйственные постройки, гаражи, магазин, поля с зерном
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .
В результате российских обстрелов Украинки Галицыновской громады 21 июля горели сельскохозяйственные здания и техника. За Лиманами занялись лесные насаждения и поля с зерновыми. Люди не пострадали.
В 17:00 21 июля от обстрелов Калиновки Воскресенской громады загорелись убранные поля, лесополоса и кустарники на открытой территории.
Также 22 июля оккупанты били по Первомайской громаде.
"Известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в пгт Первомайское. Около 05:00 были обстрелы села Новониколаевка. Попадания преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. По предварительной информации, ориентировочно с 07:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - отметил Виталий Ким.
Около 20:00 21 июля и 05:00 22 июля захватчики открыли огонь по Широкому Широковской громады и попали в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет.
В 14:00 21 июля под вражескими обстрелами оказался Зеленый Клин Баштанской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта горели сухая трава и убранные поля.
Продолжаются обстрелы сел на линии фронта в Березнеговатской громаде. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- В ночь на 21 июля россияне обстреляли 7 ракетами С-300 Николаев.
- Виталий Ким показал видео попадания двумя российскими ракетами по пункту гуманитарной помощи в Николаеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.23
Покупка 37.23Продажа 38.52
-
EUR
Покупка 37.62Продажа 39.03
- Актуальное
- Важное