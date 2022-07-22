Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .

В результате российских обстрелов Украинки Галицыновской громады 21 июля горели сельскохозяйственные здания и техника. За Лиманами занялись лесные насаждения и поля с зерновыми. Люди не пострадали.

В 17:00 21 июля от обстрелов Калиновки Воскресенской громады загорелись убранные поля, лесополоса и кустарники на открытой территории.

Также 22 июля оккупанты били по Первомайской громаде.

"Известно о попадании в здание магазина и гаражный кооператив в пгт Первомайское. Около 05:00 были обстрелы села Новониколаевка. Попадания преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет. По предварительной информации, ориентировочно с 07:30 происходили обстрелы в направлении населенных пунктов Киселевка и Максимовка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - отметил Виталий Ким.

Около 20:00 21 июля и 05:00 22 июля захватчики открыли огонь по Широкому Широковской громады и попали в сельскохозяйственные здания. Пострадавших нет.

В 14:00 21 июля под вражескими обстрелами оказался Зеленый Клин Баштанской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков за пределами населенного пункта горели сухая трава и убранные поля.

Продолжаются обстрелы сел на линии фронта в Березнеговатской громаде. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В ночь на 21 июля россияне обстреляли 7 ракетами С-300 Николаев.

Виталий Ким показал видео попадания двумя российскими ракетами по пункту гуманитарной помощи в Николаеве.

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