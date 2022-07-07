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В Николаевской области россияне за сутки обстреляли дома, ферму и поля с урожаем, есть разрушения

7 июля, 2022 четверг
10:40
война с Россией

На Николаевщине 6-7 июля оккупанты обстреляли дома, магазин, фермерское хозяйство, огороды и поля и вызвали пожары

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

В Николаеве вечером 6 июля в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы в Корабельном районе.

Около 8:00 6 июля оккупанты обстреляли Широковскую общину, преимущественно за пределами населенных пунктов. В результате горели поля. Люди не пострадали. Продолжаются обстрелы деревень по линии фронта в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"Вчера, 6 июля, зафиксированы обстрелы в Первомайской общине. В результате чего в с. Новониколаевка произошло возгорание сухостоя и зерновых полей, повреждены жилые дома. В с. Белозвезда ориентировочно в 11:00 поврежден магазин. В пгт Первомайское в 15:40 повреждены секторы и возникли возгорание полей с урожаем", - отметил Виталий Ким.

Кроме того, около 11:00 6 июля оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Лиманы Галицыновской общины, повлекшие возгорание сухостоя в огородах местных жителей. Люди не пострадали.

В вечере Шевченко 6 июля после российских обстрелов горели поле с ячменем и сухая трава.

С 5:19 7 июля захватчики открывали огонь по Островскому старостинскому округу Куцурубской общины. Они разрушили фермерское хозяйство. Среди людей никто не пострадал.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь были относительно спокойными.

  • 6 июля Украинские защитники нанесли удар по месту сосредоточения и составам противника в Николаевской и Херсонской областях.

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