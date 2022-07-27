В Николаевской области россияне за сутки обстреляли дома, автомобили, поля с зерном
В Николаевской области 26 - 27 июля оккупанты обстреляли дома, автомобили, электросети и подожгли поля с зерном и сухую траву
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
"Утром, 27 июля, около 06:20, Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации попадание было в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный автотранспорт. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил он.
В 10:25 26 июля в Шевченковском Шевченковском обществе россияне вызвали возгорание хозяйственного здания и частично разрушили дом. Люди не пострадали.
От обстрелов Котлярева Шевченковской общины 26 июля горели поля ячменя и пшеницы. Пострадавших нет.
В Старой Богдановке Радсадовской общины 26 июля загорелась сухая трава из-за российских обстрелов. Люди не пострадали
В Лиманах Галицыновской общины 26 июля от вражеского огня произошел пожар на пшеничном поле.
"Ночью, 27 июля, ориентировочно в 02:50 обстрелам подвергся поселок Весеннее Веснянской общины, в результате чего возник пожар хозяйственного здания. Также повреждены около восьми частных жилых домов и два легковых автомобиля", - отметил Виталий Ким.
Около 16:00 26 июля в Широком оккупанты разрушили сети электроопор и обстреляли домохозяйство. Среди людей никто не пострадал.
Ориентировочно в 2:00 27 июля россияне били за пределами Широкого. Людей не задело.
Кроме того, захватчики продолжают обстреливать территории и близлежащие города и села Березнеговатской общины по линии фронта.
"Да, 26 июля в пгт Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы. Также за прошедшие сутки под огнем оказались с. Лепетиха и с. Кавказ Березнеговатской общины. Информация о пострадавших отсутствует. Повреждены жилые дома", - .
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- 26 июля в Николаевской области украинская ПВО уничтожила две ракеты Х-31.
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