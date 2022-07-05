В Николаевской области россияне за сутки обстреляли Баштанский и Николаевский районы: разрушен дом
За минувшие сутки российские оккупанты накрывали огнем территориальные общины Николаевской области. В результате обстрелов горели поля, повреждена частная усадьба
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Отмечается, что 4 июля около 08:00 россияне обстреляли Широковскую общину Баштанского района. В результате был разрушен жилой дом. Потерпевших нет.
По данным ОГА, ориентировочно с 01:00 5 июля до сих пор оккупанты продолжают накрывать общину огнем.
Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Кроме того, утром 5 июля войска РФ обстреляли Ингульскую общину. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. В результате вражеского огня загорелись поля с рапсом. Потерпевших нет.
В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии столкновения. Кроме того, враг ведет обстрел Баштанской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Николаевском районе 4 июля около 16:15 и ориентировочно в 19:30 оккупанты накрыли огнем с. Лиманы Галицыновской общины. В результате обстрелов разрушен жилой дом. В пределах населенного пункта и за его пределами произошло возгорание полей с урожаем.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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