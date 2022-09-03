В Николаевской области россияне убили ребенка, еще 2 детей и 4 взрослых ранены
Сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще два ребенка и четверо взрослых получили ранения
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме.
Как говорится в сообщении, сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы. Также сегодня ночью раздавались взрывы в Вознесенске.
"Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 – в Березнеговатом. Среди раненых двое детей. К сожалению, есть и погибшие – 8-летний ребенок. Искренние соболезнования родным", – пишет Замазеева.
Отмечается, что, кроме артиллерийских обстрелов, российская армия бомбила гражданское население из самолетов.
"Атакованы Первомайская, Широковская и Березнеговатская громады. Зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных зданий. В результате обстрелов произошли пожары", - говорится в сообщении.
Также Замазеева информирует, что по состоянию на утро 3 сентября в николаевских больницах находятся 577 пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.
- В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года оккупанты совершили обстрел Новобаварского района Харькова из зенитно-ракетного комплекса С-300.
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