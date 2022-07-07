Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галицыновской общинах. В целом же, за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 18 человек."

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Детей среди раненых нет.

"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 294 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 103 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.

6 - 7 июля в Николаевской области оккупанты обстреляли дома, магазин, фермерское хозяйство, огороды и поля и вызвали пожары.

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