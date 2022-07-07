В Николаевской области россияне ранили 18 гражданских за сутки
В Николаевской области 6 июля россияне обстреляли Баштанский и Николаевский районы и ранили 18 мирных жителей
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галицыновской общинах. В целом же, за прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 18 человек."
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Детей среди раненых нет.
"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 294 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 103 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Анна Замазеева.
- 6 - 7 июля в Николаевской области оккупанты обстреляли дома, магазин, фермерское хозяйство, огороды и поля и вызвали пожары.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 34.91Продажа 36.18
- Актуальное
- Важное