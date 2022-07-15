Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона в телеграмме .

Россияне открывали огонь по Галицыновской, Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Баштанской и Привольнянской общин.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнул глава Николаевского облсовета.

Пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В целом на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 326 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 49 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Анна Замазеева.

14 июля в Николаеве оккупанты попали в два учебных заведения, объект транспортной инфраструктуры и гостиницу.

15 июля в Николаеве были слышны взрывы. РФ нанесла удары по двум университетам города, выпустив не менее 10 ракет, ранены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb