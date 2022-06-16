В Николаевской области россияне обстреляли два района, ранены 11 человек в сутки
В Николаевской области 15 июня россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы, ранены 11 гражданских
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская и Галицыновская общины", - отметила она.
Кроме того, кафиры били по жилым районам Николаева.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.
Среди пострадавших нет детей. Все раненые были госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 287 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 26 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- 15 июня спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что украинские подразделения продолжают наносить авиационные удары по оккупантам, выбивая их из Николаевщины.
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