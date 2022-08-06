Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в телеграмме .

Она отметила, что российские обстрелы продолжаются почти по всей линии фронта вдоль админграниц Николаевской и Херсонской областей.

"Артиллерией обстрелян пгт Березнеговатое. В результате - 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая - пенсионерка, которая всю жизнь проработала медсестрой (...) Посвятив всю жизнь помощи людям, женщина погибла от ракет "освободителей из русского мира"", - подчеркнула Анна Замазеева.

5—6 августа в Николаевской области оккупанты ранили 21 человека, обстреляли дома и вызвали возгорание пожнивных остатков, сухой травы и лесополосы.

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