В Николаевской области решисты обстреляли частные дома, три человека ранены
9 июля в Баштанском районе Николаевской области российские оккупанты открыли огонь по домам мирного населения. Три человека пострадали
Об этом сообщил в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - написал Ким.
Около десяти утра в Николаевском районе зафиксировали обстрелы в поселке Заселье, разрушены хозяйственные постройки.
Также ночью, 9 июля, в Березнеговатской общине рашисты продолжают обстреливать села по линии разграничения - Муравьевка, Любомировка и поселок Березнеговатое.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
- Кафиры продолжают обстреливать Николаевскую область. 9 июля рашисты наносили удар по областному центру, а 8 июля - в результате вражеских снарядов загорелись поля и леса.
- Утром субботы, 9 июля 2022 года, кафиры обстреляли Николаев.
- В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах.
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