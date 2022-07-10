Об этом сообщил в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - написал Ким.



Около десяти утра в Николаевском районе зафиксировали обстрелы в поселке Заселье, разрушены хозяйственные постройки.



Также ночью, 9 июля, в Березнеговатской общине рашисты продолжают обстреливать села по линии разграничения - Муравьевка, Любомировка и поселок Березнеговатое.



Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кафиры продолжают обстреливать Николаевскую область. 9 июля рашисты наносили удар по областному центру, а 8 июля - в результате вражеских снарядов загорелись поля и леса.

Утром субботы, 9 июля 2022 года, кафиры обстреляли Николаев.

В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах.

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