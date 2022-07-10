English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Николаевской области решисты обстреляли частные дома, три человека ранены

В Николаевской области решисты обстреляли частные дома, три человека ранены

10 июля, 2022 воскресенье
09:24
война с Россией

9 июля в Баштанском районе Николаевской области российские оккупанты открыли огонь по домам мирного населения. Три человека пострадали

Об этом сообщил в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - написал Ким.

Около десяти утра в Николаевском районе зафиксировали обстрелы в поселке Заселье, разрушены хозяйственные постройки.

Также ночью, 9 июля, в Березнеговатской общине рашисты продолжают обстреливать села по линии разграничения - Муравьевка, Любомировка и поселок Березнеговатое.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

  • Кафиры продолжают обстреливать Николаевскую область. 9 июля рашисты наносили удар по областному центру, а 8 июля - в результате вражеских снарядов загорелись поля и леса.
  • Утром субботы, 9 июля 2022 года, кафиры обстреляли Николаев.
  • В Николаевской области 7 июня от российских обстрелов погибли два человека, загорелись поле и подстилки в двух лесничествах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Николаев
Николаевщина
Читайте также:
Військова повістка
6 июля, 2022 среда
Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
Himars
9 июля, 2022 суббота
HIMARS – не предел. В Пентагоне подтвердили предоставление Украине высокоточного оружия
Ріші Сунак
8 июля, 2022 пятница
Один из вероятных преемников Джонсона уже официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 июля
10:23
Обновлено
Кривой Рог
Вилкул сообщил о "прилете" в Кривом Роге
09:28
Эксклюзив
Путин уже дает заднюю, - офицер ТРО Луганщины Шакун
09:22
Инфографика
доллар
Курс валют: цена доллара и евро в обменниках на 10 июля
09:17
Эксклюзив
Россия руками белорусов не будет атаковать НАТО, ведь режим Путина рухнет после поражения Беларуси, - Портников
09:05
С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 347 детей и еще более 648 ранены
09:03
Байден объяснил, как его визит в Саудовскую Аравию связан с войной РФ против Украины
08:47
Российский самолет, активно работавший в начале войны, вернулся в Беларусь, - мониторинговая группа
08:26
Борис Джонсон
В борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента
08:22
Во Временном Яру в Донецкой области под завалами 5-этажки находятся по меньшей мере 34 человека, среди них ребенок, - глава ОВА
07:58
В Севастополь доставили российский катер поврежденный возле Змеиного, - Братчук
07:48
На фото изъятие авиабомбы
РФ держит в готовности несколько объектов высокоточного оружия, чтобы нанести авиаудары по Украине, - Генштаб
07:28
Северный поток-2
Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока" - Bloomberg
06:50
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины раздаются взрывы, есть пожары, - СМИ
06:29
Джонсон рассматривает возможность покинуть политику, - The Telegraph
03:51
Инфографика
РФ планирует аннексировать Харьковскую область, - ISW
03:05
Россия обстреляла три громады Сумщины 9 июля: все, что известно
02:35
"Ман Сити" отказался продавать Зинченко, - СМИ
02:23
ВСУ нанесли удар по командным пунктам, технике и полевым составам РФ в районе Чернобаевки
02:06
В оккупированном Алчевске пожар, раздались взрывы
01:50
Чисора победил Пулева в бою за WBA International
01:29
РФ держит в Черном море готовыми к запуску 20 крылатых ракет
01:10
Как "Хохол" защищал Марьинку от оккупантов. История от ДПСУ
00:59
РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля
00:47
Франк-Вальтер Штайнмайер
"Не проглотил унижение": Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев, - Spiegel
00:32
Шольц рискует попасть в секс-скандал из-за вечеринки, где девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"
00:08
Есть информация о перспективе перетаскивания резерва РФ из Крыма, - ОК "Юг"
2022, суббота
9 июля
23:27
На войне погиб бывший футболист "Динамо", "Металлиста" и "Ворсклы" Баланчук
23:10
Татьяна Навка и Виктор Петренко
Вице-президент Федерации фигурного катания Петренко выступил на шоу жены Пескова
23:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июля
22:53
На фото Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал увольнение послов
22:44
ВСУ уничтожили склады РФ в Чернобаевке, Кадиевке и Харцызске
22:42
На фото Владимир Зеленский и Жерар Ларше
"Нашим тылом является 27 стран ЕС": Зеленский рассказал о встрече с главой Сената Франции
22:23
В Киеве все желающие смогут принять участие в военных тренировках
22:12
Белорусские добровольцы
Масштаб Белорусской национально-освободительной армии должен быть таким, чтобы вести переговоры с армией Лукашенко, - представитель добровольцев Прокопьев
21:57
Президент Шри-Ланки уходит в отставку, - спикер парламента
21:38
Эксклюзив
Скоро врагу придется попрощаться с тактикой огневого вала, – военный эксперт Киричевский
21:37
Эксклюзив
Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия, - дипломат Чалый
21:30
Армия РФ набирает контрактников через центры занятости, - ЦПД
21:03
"Имеем связь с большинством медицинских учреждений": На оккупированных территориях продолжают работать врачи
20:50
Эксклюзив
Путину сложно объявить мобилизацию: у России нет базы мобилизационного развертывания, - военный эксперт Грабский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV