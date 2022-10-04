В Николаевской области раздался взрыв, приложение "Воздушная тревога" не сработало
В Вознесенске на Николаевщине раздался взрыв, приложение "Воздушная тревога" не сработало
Об этом в Telegram сообщает городской совет Вознесенска.
"В нашем районе раздался взрыв, информация о пострадавших уточняется. Применение воздушная тревога не сработало, но в общине прозвучали сирены", - говорится в сообщении.
- В ночь с 27 на 28 сентября жители Николаева слышали взрывы. Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:52. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.
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