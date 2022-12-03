Об этом информировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Глава ОВА написал, что потребует с Николаевоблэнерго пересмотра графиков отключений электроэнергии. По идее, без света жители области будут по 4 часа и с включениями электричества на 2-3 часа.

Ким отмечает, что лимиты на потребление энергии в Николаевской области - небольшие, поэтому из-за увеличения людей и генерации в области в график нужно внести изменения.

Напомним, 23 ноября глава Николаевской ОВА сообщал , что более половины жителей Николаевщины сейчас находятся в регионе: каждый день возвращается более 500 человек, а эвакуационные автобусы не заполняются.

В Николаевской области намерены сократить продолжительность комендантского часа, чтобы бизнес мог работать дольше, также хотят снять ограничения на продажу алкоголя.

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