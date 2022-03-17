В Николаевской области пограничники и морпехи захватили российский грузовик с боеприпасами и оружием, - ГПСУ
В Николаевской области во время зачистки населенного пункта от оккупантов украинские пограничники и морпехи захватили грузовик с боеприпасами и стрелковым оружием
Об этом заявила Госпогранслужба .
"На Николаевщине, во время зачистки одного из населенных пунктов от орков, пограничники с морпехами захватили трофей. Враг бежал, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Трофеи передали подразделениям ВСУ, которые "обещают, что пули вернут захватчикам, но способом, который им не понравится". Силы обороны продолжают защищать Украину от российских оккупантов.
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