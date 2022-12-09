В Николаевской области по меньшей мере четыре раза в сутки оккупанты били по населенным пунктам: повреждена инфраструктура
За сутки 8 декабря рашисты обстреливали Николаевщину минимум четыре раза. В частности, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажки и авто
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Вчера, 8 декабря, ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской общины", - пишет глава области.
В результате обстрелов российских захватчиков повреждена инфраструктура.
Кроме того, рашисты били в 13:10, 13:22, 13:45 и 15:04 из артиллерии по населенному пункту и акватории Очаковской общины.
В общей сложности повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный.
Пострадавших посреди мирного населения нет.
"В Николаев, Первомайский, Вознесенский и Баштанский районы день и ночь прошли довольно спокойно", - добавил Ким.
- На деоккупированных территориях Николаевщины прокуроры зафиксировали военные преступления: обнаружены тела трех местных жителей со следами пыток и пыток.
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