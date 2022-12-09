Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Вчера, 8 декабря, ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской общины", - пишет глава области.

В результате обстрелов российских захватчиков повреждена инфраструктура.

Кроме того, рашисты били в 13:10, 13:22, 13:45 и 15:04 из артиллерии по населенному пункту и акватории Очаковской общины.

В общей сложности повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный.

Пострадавших посреди мирного населения нет.

"В Николаев, Первомайский, Вознесенский и Баштанский районы день и ночь прошли довольно спокойно", - добавил Ким.

На деоккупированных территориях Николаевщины прокуроры зафиксировали военные преступления: обнаружены тела трех местных жителей со следами пыток и пыток.

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