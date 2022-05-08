В Николаевской области от обстрелов оккупантов погибла учительница русского языка и литературы, 27 человек ранены

Об этом информирует в телеграмме глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Армия РФ била по жилым кварталам Николаева, Вознесенска, Очакова.



"К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибшая – пожилая женщина, всю жизнь работавшая учительницей русского языка и литературы в одной из наших школ.



Российский мир пришел, чтобы убить учительницу русского языка и литературы? Животные, ваши предки переворачиваются в гробах и вы никогда не отмоете руки от крови! Искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написала Анна Замазеева.



Всего в Николаевской области за минувшие сутки ранены 27 человек. По состоянию на утро в больницах области находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

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